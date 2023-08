ご覧いただきありがとうございます^_^

-----------------------------

⚫︎状態

usedで使用感ありますが古着の良い味がでています上質な素材でまだまだお使いいただけます

⚫︎サイズ

XO(2XL・3L相当)

平置き採寸

ジャケット

肩幅60/身幅68/袖丈58/着丈78

ズボン

ウエスト40/股上前33後40/股下76/裾幅24

素人採寸の為多少の誤差ご了承下さい

⚫︎カラー

黒・ブラック 白・ホワイト 赤・レッド

⚫︎素材

ポリエステル100%

⚫︎発送

匿名配送メルカリ便

らくらく⇄ゆうゆうに変更になる場合あり

⚫︎梱包

圧縮袋を使用します

シワができますのでご理解お願いします

-----------------------------

✳️ご注意✳️

保管の際の匂いシワなどある事がございます

素人検品ですので見落としの可能性あります

少しでも気になる方は購入をご遠慮下さい

古着にご理解ある方の購入をお願い致します

撮影に使用の小物等はセットではありません

画像は撮影時の光の加減やPC・スマホなどのお使いの環境により現物と色が違う事がございます

仕事をしている為時間帯によりすぐに返信できない事があります。ご理解よろしくお願いします

2306040990-1344

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···刺繍

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

