専門店では × 新品未使用★familiar ajew 黒　くま カラビナショルダー その他

familiar × ajew カラビナショルダーです。
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くまの方になります。
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定価半額以下 ミキハウス マイクロファー マント ロングブーティ ミトン 新品
使うつもりで購入しましたが、
新品未使用★familiar × ajew カラビナショルダー 黒 くま
使わないままなのでお譲りします。
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開封もしてません。
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こちらは値下げ不可でお願いします。
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◼︎サイズ
新品未使用★familiar × ajew カラビナショルダー 黒 くま
全長:最長約131cm 最短約116cm(ナスカン含まない) 幅1.5cm 4段階調節可能
HERMES ベビー おくるみ ブランケット コットン 男の子 アダダ 新品
ポーチ直径:約9cm マチ1.6cm
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familiar × ajew カラビナショルダーです。くまの方になります。使うつもりで購入しましたが、使わないままなのでお譲りします。開封もしてません。こちらは値下げ不可でお願いします。◼︎サイズ全長:最長約131cm 最短約116cm(ナスカン含まない) 幅1.5cm 4段階調節可能ポーチ直径:約9cm マチ1.6cm