専門店では × 新品未使用★familiar ajew 黒　くま カラビナショルダー その他

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◼︎サイズ
新品未使用★familiar × ajew カラビナショルダー 黒　くま
全長:最長約131cm　最短約116cm(ナスカン含まない)　幅1.5cm　4段階調節可能
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ポーチ直径:約9cm　マチ1.6cm

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商品の情報

ブランドファミリア
商品の状態新品、未使用

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familiar × ajew カラビナショルダーです。くまの方になります。使うつもりで購入しましたが、使わないままなのでお譲りします。開封もしてません。こちらは値下げ不可でお願いします。◼︎サイズ全長:最長約131cm　最短約116cm(ナスカン含まない)　幅1.5cm　4段階調節可能ポーチ直径:約9cm　マチ1.6cm

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34分钟前

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