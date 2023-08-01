専門店では × 新品未使用★familiar ajew 黒　くま カラビナショルダー その他

familiar × ajew カラビナショルダーです。

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くまの方になります。

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使うつもりで購入しましたが、

新品未使用★familiar × ajew カラビナショルダー 黒 くま

使わないままなのでお譲りします。

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開封もしてません。

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こちらは値下げ不可でお願いします。

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◼︎サイズ

新品未使用★familiar × ajew カラビナショルダー 黒 くま

全長:最長約131cm 最短約116cm(ナスカン含まない) 幅1.5cm 4段階調節可能

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ポーチ直径:約9cm マチ1.6cm

商品の情報 ブランド ファミリア 商品の状態 新品、未使用

familiar × ajew カラビナショルダーです。くまの方になります。使うつもりで購入しましたが、使わないままなのでお譲りします。開封もしてません。こちらは値下げ不可でお願いします。◼︎サイズ全長:最長約131cm 最短約116cm(ナスカン含まない) 幅1.5cm 4段階調節可能ポーチ直径:約9cm マチ1.6cm

商品の情報 ブランド ファミリア 商品の状態 新品、未使用

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