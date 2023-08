ワコマリアのハワイアンレーヨンシャツの出品になります。20fwシーズンの際に購入後、あまり使用機会が無く今回出品いたします。

■基本情報

品名: 50's SHIRT

品番:20FW-WMS-OC03

色:BROWN

サイズ:S

着丈 72cm / 身幅 58cm / 肩幅 45cm / 袖丈 60cm

素材:レーヨン100%(リヨセル)

使用頻度:3回

■スペック

オープンカラー

フロントボタン5つ

左胸にポケット有り

■備考

・身長170cm、標準体型の当方でゆったりとしたサイズでした。

目立った汚れはありませんが、人の手に渡ったモノという事をご理解いただき購入検討してもらえればと思います。

タグをお付けして発送いたします。

ご不明点、ご希望などございましたら、コメント欄までお願いします。

即購入OKです。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

