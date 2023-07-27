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色々な ennoy × DAIWA PIER39 × エンノイ ダイワ 白 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

カラー···ホワイト
FCRB× DISNEY FOOTBALL CITY TEE 希少コラボ
袖丈···半袖
スピッツ Tシャツ インディゴ地平線 30周年
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
ビンテージバンドTシャツ　アリスインチェインズ　レア
ネック···クルーネック
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季節感···春、夏、秋
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80's The Rolling Stones バンドTシャツ
ダイワピア39
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ステファン・マークス
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トリプルネームのコラボアイテムです
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発送までに少しお時間いただきます。

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商品の情報

商品のサイズM
商品の状態新品、未使用

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商品の状態新品、未使用

色々な ennoy × DAIWA PIER39 × エンノイ ダイワ 白 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

29分钟前

色々な ennoy × DAIWA PIER39 × エンノイ ダイワ 白 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥34,000 ¥19,380

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