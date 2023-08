激安本物 ANCELLM RAYON SHIRT CHECK シャツ

即完売した商品になります。

brand:ANCELLM アンセルム

RAYON CHECK SHIRT

size:2

試着のみで極美品です。

1点1点手作業で加工を施したチェックシャツで、ダメージ加工があります。

【デザイン】

・年代別で様々なVINTAGEのRAYON SHIRTを確認し、一番肌馴染みがよく、ストレスなく着用できる素材のものを厳選

・現代の技術でオリジナルパターンのチェックを織り上げ製作

・ありそうでなかったカラーも魅力

・気付いたら手にとって着ている、1番身近なシャツを目指して製作

【素材】

・オリジナルで製作をしたRAYON100%のオンブレチェック生地を使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュタイン 商品の状態 新品、未使用

