DENHAM(デンハム)の【MADE IN JAPAN DENIM】フレアジーンズ WOODSTOCK MIJ80 です。

定価¥58,300(税込)

【MADE IN JAPAN DENIM】

バリエーション豊かにラインナップする“MADE IN JAPAN”デニムコレクション。

フレアジーンズ。ウエストから裾にかけてはレギュラーフィット、膝から裾にかけてゆるやかに広がりのあるフレアシルエットの『WOODSTOCK 』。

ヴィンテージな風合いを醸し出すヴィンテージウォッシュ加工を施したデニムパンツ。

ほど良くワイドに仕上げたシルエットで穿き心地の良さも実現。柔らかく仕上がった綿100%素材のデニム地で肌触りも良く快適な着心地です。

上質感のある日本製で大人のスタイリングにも相応しい1着です。

フロントボタンとリベットの色味が異なっており、さりげないアクセントに。

バックポケットとレザーパッチにあしらわれているシザーズマークもポイントです。

またウエストには、ジャパンデニムの象徴ともいえるブラウンのレザーパッチを取り付けるなど、デンハムのフィロソフィーと日本のデニム職人の手仕事が見事に融合したスペシャルデニムに仕上がっています。

着用回数も少なく、目立つ傷や汚れも無く美品です。

*中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。

◇素材 綿 100%

◇サイズ W27

◇ウエスト 74

◇股上 29

◇股下 65

◇渡り幅 28.5

◇裾幅 23

◇生産国 日本

*裾上げしています。

*素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

◇ブランド説明◇

DENHAM(デンハム)

2008年にオランダのアムステルダムでスタートしました。デニムブランドのプロダクトマネージャーとしての経歴を持つ同氏は、世界的なヴィンテージデニムのコレクターとしても知られており、まさにデニムのプロフェッショナル! 職人技を表すブランドアイコンのハサミにも象徴されるように伝統を重んじつつ、革新的な技術も取り入れた彼のプロダクトは、唯一無二のモノとして世界中のデニムファンをとりこにしています。

*ご検討よろしくお願い致します。

#みつデンハムW27

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

