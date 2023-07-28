【限定製作】 Graphpaper stretch kersey oversizedシャツ美品 シャツ

カラー···ベージュ

Claiborne リネンシャツ USED



KOZABURO 22SS SIZE 1

Graphpaperのヨークスリーブシャツ。袖口まで続くバックヨークが特徴的なプロダクトです。表生地の均一に並んだ綾目が美しい綾織りのファブリックを使用。横糸にフィラメント糸を用いて光沢を増し、生地幅を収縮させることで強いストレッチ性が特徴です。硬樹脂加工によるハリ感がドレープを美しく表現。程良く力の抜けたカジュアルな雰囲気がありながら、どこか落ち着いた大人な印象に仕上がっています。衿はレギュラーカラー仕様、腰の位置にハンドポケットを配置。たっぷりと広さをとった肩周りと身幅、そして極端に大きく設計したアームホールが特徴的なオーバーサイズのボックスシルエット。オーバーサイズなシルエットだけでなく、袖まで一続きのヨークにすることで動きやすさも考慮したパターンメイクのシャツです。

COMOLI コモリ シルクネル シャツ u03-02006



今期visvim ict 23ss LUMBER L/S CRASH

■Size Spec.

【タグ付き】ジョンローレンサリバン デニムシャツ ボタン刻印 ボタンダウン

【F】着丈:80cm 身幅:80cm 裾幅:81cm 裄丈:88cm

定価45000円！ RRL デニムシャツ



【美品】KHOKI コッキ 19aw decadance shirt シャツ

破れ、汚れ無く状態は良好かと思います。

vintage シワ加工 リネン質感 シースルーシャツ

神経質な方はご遠慮下さい

【未使用】アメリカ製ボタンダウンシャツ

一応中古品ですので、返品交換は致しかねます

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ベージュGraphpaperのヨークスリーブシャツ。袖口まで続くバックヨークが特徴的なプロダクトです。表生地の均一に並んだ綾目が美しい綾織りのファブリックを使用。横糸にフィラメント糸を用いて光沢を増し、生地幅を収縮させることで強いストレッチ性が特徴です。硬樹脂加工によるハリ感がドレープを美しく表現。程良く力の抜けたカジュアルな雰囲気がありながら、どこか落ち着いた大人な印象に仕上がっています。衿はレギュラーカラー仕様、腰の位置にハンドポケットを配置。たっぷりと広さをとった肩周りと身幅、そして極端に大きく設計したアームホールが特徴的なオーバーサイズのボックスシルエット。オーバーサイズなシルエットだけでなく、袖まで一続きのヨークにすることで動きやすさも考慮したパターンメイクのシャツです。■Size Spec.【F】着丈:80cm 身幅:80cm 裾幅:81cm 裄丈:88cm破れ、汚れ無く状態は良好かと思います。神経質な方はご遠慮下さい一応中古品ですので、返品交換は致しかねます

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

トリートドレッシング新郎4点セット Mサイズですレアオリジナルpoloラルフローレンpwingstadium1992ラガーシャツヴィンテージ古着90s極上レーヨンアロハシャツ半袖ヤシの木ハワイアン青ブルーXL50s レーヨンシャツ ハンドステッチ ピンク 黒ピン ロカビリーシャツ80s marithe francois girbaud over shirtwackomaria×ティムリーハイ アロハシャツ3032【デニム＆サプライラルフローレン】Mポロシャツ 蛇柄 希少 ビンテージ△17ss sunsea Check Linen GIGOLO ShirtPhenomenon フラワーカモ ミリタリーシャツPorter classic 20ss トリコロールギンガムチェックロールアップ