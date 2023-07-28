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【限定製作】 Graphpaper stretch kersey oversizedシャツ美品 シャツ

商品の説明

カラー···ベージュ
Claiborne リネンシャツ　USED

KOZABURO 22SS SIZE 1
Graphpaperのヨークスリーブシャツ。袖口まで続くバックヨークが特徴的なプロダクトです。表生地の均一に並んだ綾目が美しい綾織りのファブリックを使用。横糸にフィラメント糸を用いて光沢を増し、生地幅を収縮させることで強いストレッチ性が特徴です。硬樹脂加工によるハリ感がドレープを美しく表現。程良く力の抜けたカジュアルな雰囲気がありながら、どこか落ち着いた大人な印象に仕上がっています。衿はレギュラーカラー仕様、腰の位置にハンドポケットを配置。たっぷりと広さをとった肩周りと身幅、そして極端に大きく設計したアームホールが特徴的なオーバーサイズのボックスシルエット。オーバーサイズなシルエットだけでなく、袖まで一続きのヨークにすることで動きやすさも考慮したパターンメイクのシャツです。
COMOLI コモリ　シルクネル シャツ　u03-02006

今期visvim ict 23ss LUMBER L/S CRASH
■Size Spec.
【タグ付き】ジョンローレンサリバン　デニムシャツ　ボタン刻印　ボタンダウン
【F】着丈:80cm　身幅:80cm　裾幅:81cm　裄丈:88cm
定価45000円！　RRL デニムシャツ

【美品】KHOKI コッキ 19aw decadance shirt シャツ
破れ、汚れ無く状態は良好かと思います。
vintage シワ加工　リネン質感　シースルーシャツ
神経質な方はご遠慮下さい
【未使用】アメリカ製ボタンダウンシャツ
一応中古品ですので、返品交換は致しかねます

トリートドレッシング新郎4点セット　Mサイズです

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドグラフペーパー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ベージュGraphpaperのヨークスリーブシャツ。袖口まで続くバックヨークが特徴的なプロダクトです。表生地の均一に並んだ綾目が美しい綾織りのファブリックを使用。横糸にフィラメント糸を用いて光沢を増し、生地幅を収縮させることで強いストレッチ性が特徴です。硬樹脂加工によるハリ感がドレープを美しく表現。程良く力の抜けたカジュアルな雰囲気がありながら、どこか落ち着いた大人な印象に仕上がっています。衿はレギュラーカラー仕様、腰の位置にハンドポケットを配置。たっぷりと広さをとった肩周りと身幅、そして極端に大きく設計したアームホールが特徴的なオーバーサイズのボックスシルエット。オーバーサイズなシルエットだけでなく、袖まで一続きのヨークにすることで動きやすさも考慮したパターンメイクのシャツです。■Size Spec.【F】着丈:80cm　身幅:80cm　裾幅:81cm　裄丈:88cm破れ、汚れ無く状態は良好かと思います。神経質な方はご遠慮下さい一応中古品ですので、返品交換は致しかねます

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商品のサイズFREE SIZE
ブランドグラフペーパー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【限定製作】 Graphpaper stretch kersey oversizedシャツ美品 シャツ

36分钟前

【限定製作】 Graphpaper stretch kersey oversizedシャツ美品 シャツ

¥14,800 ¥12,580

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bb46be6755

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bb46be6755
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