◇ブランド名◇

Louis Vuitton

◇サイズ◇

表記サイズ:36 1/2(日本サイズ換算約23~23.5cm)

アウトソール全長:25.5㎝

アウトソール全幅:8.3㎝

インソール内寸:25㎝

◇カラー◇

マルチカラー

◇素材◇

レザー

◇状態◇

■外装の先端にスレと履きジワによるダメージがあるものの、目立ちにくく、その他大きな傷や汚れ無し

■インソールやライニングに破れや劣化無し

■アウトソールのすり減り少ない

※状態の感じ方は個人差があります。主観による表現ですので必ず画像をご確認ください。

※シューキーパー等は付属されません。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(*^-^*)たくさんの靴を取り扱ってます☆せっかくなので同サイズの靴も見てみませんか?↓↓↓#白飯レディース23cm台もし複数気になる靴があったら・・・お気軽にコメントにてお伝えください♪割引させて頂きます(セール開催時は除く)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆フォロー割あります(^^)!アカウントフォローの上で購入希望コメントだけで定額割引しちゃってます☆詳しくはプロフィールをご覧ください。◇ブランド名◇Louis Vuitton◇サイズ◇表記サイズ:36 1/2(日本サイズ換算約23~23.5cm)アウトソール全長:25.5㎝アウトソール全幅:8.3㎝インソール内寸:25㎝◇カラー◇マルチカラー◇素材◇レザー◇状態◇■外装の先端にスレと履きジワによるダメージがあるものの、目立ちにくく、その他大きな傷や汚れ無し■インソールやライニングに破れや劣化無し■アウトソールのすり減り少ない※状態の感じ方は個人差があります。主観による表現ですので必ず画像をご確認ください。※シューキーパー等は付属されません。白飯取り扱いの靴は・・・①埃落とし・リムーバーによる汚れ落とし・保湿・栄養補給・ワックス掛け等、店舗持ち込みで2000円相当のメンテナンスを施しております。また、シューキーパーで形を保持した状態で保管しております(=゜ω゜)ノ②撮影後、画像編集アプリ等による画像の美化は行っていません(=゜ω゜)ノ③色味や状態については主観での案内になります!④福岡市内のブランドショップにて購入したしました(*^-^*)⑤メルカリ取引実績1000件over♪◇注意事項◇※お手数ですが必ずプロフィールをご一読ください。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆管理番号A171

