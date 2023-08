数年前伊勢丹にて購入しました。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トムブラウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前伊勢丹にて購入しました。目立った傷や汚れなどはありません。サイズ 表記3素材 毛100% 肩幅 46cm身幅 48cm着丈 58cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。防虫処理のされたクローゼットできれいに畳んで保管をしておりますが、一度人手に渡ったものですので、細かい汚れやキズなど見落としなどはご了承ください。あくまでも中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。(˃̵ᴗ˂̵)よかった他のページもご覧下さい!(^。^)

