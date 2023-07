半額SALE★ Dime ビーニー Classic Logo Warp Beanie Green ニットキャップ/ビーニー

※4/7(金)までにご購入していただける方に限り1万円で取り引き出来ますのでぜひご検討ください。

●商品詳細●

Dime Classic Logo Warp Beanie

クラシック ロゴ ワープ ビーニー

サイズ感が好みじゃなかったので出品します。

カラー green グリーン 緑

サイズ フリー

状態 試着のみほぼ新品同様です。

即購入可能です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

