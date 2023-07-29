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現品限り一斉値下げ！ NEC デスクトップ コンピューター デスクトップ型PC

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FM TOWNS
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HP Prodesk 600 G3 SFF スリムコンパクトＰＣ

Dell Latitude 5290 2IN1 i5 第8世代 8G/128 ②
値下げしました！
ゲーミングpc i3 12100f RTX2070SUPER
¥40,000 → ¥27,980
おさ様　専用

ゲーミングPC（インテル Core i7 13700F/RTX3060Ti）
型番　VN770/F
HP Z400 Workstation [Xeon 8GB SSD&HDD]

Mac mini 2018 core i7 メモリ64g ストレージ1T
コア数···2コア
ゲームに強い Core i9 13900KF+RTX4070 4K動画編集
カラー···レッド
超小型 DELL7010+22Wモニター/SSD240G/無線/Office
HDD容量···2.0TB
ゲーミングPC　Core i7 6700K搭載マシン GTX1070
画面サイズ···～21.5インチ
RM5R-G60 RYZEN5 3500 GTX1660 16GB 512GB
ディスプレイ···あり
z820 2690v3*2 ssd 1tb ram 512gb ダブルcpu
OS···Windows7 → Windows10
モニターキーマウ付き!最新グラボ4070搭載！高性能ゲーミングpc フルセット！
メモリ容量···8GB
ゲーミングPC　GTX 1070 搭載！！
CPU種類···Intel Corei7
APPLE Mac mini 2018 A1993 スペースグレイ
YAMAHAステレオスピーカー内蔵
極美品 爆速ゲーミングPC Core-i3 RX6500XT メモリ16 SSD

GTX1050Ti搭載 ゲーミング i7 16GB SSD+サブハード
動作確認済み
EliteDesk 800G4 DM

富士通 ESPRIMO Q556/R i3-7100T SSD256 DVD
テレビチューナー内蔵してますがOSをWindows7に戻さないと利用出来ません。
高品質ゲーミング！即遊べるCorei7同等＆SSD/メモリ32G/GTX1060

ゲーミングPC Ryzen 5 7600X RTX3070Ti メモリ16GB
インターネットYouTube Facebookなど即利用可能
DELL XPS 8700 / i7 3.4-3.9GHz/8GB/1TB

ゲーミングPC フルセット【PC本体、モニター、キーボード、マウス、スピーカー②
Microsoft officeは有りませんのでofficeを希望な方はリブレofficeのインストールをサービスさせて頂きます。
i7 6700K/GTX1660sp/H170/16GB 自作PC

ゲーミングPC Core i7 gtx1070ti
付属品
NEC 一体型デスクトップパソコン VALUESTAR VN370
キーボード
iMac 2015年　27inch A1419
マウス
ゲーミングpc/Xeon X3430/HD7750/フォートナイト/APEX
電源ケーブル
ゲーミングPC Ryzen 5 5600X RTX3050 メモリ16GB

Office付　購入25万円　富士通 デスクトップ PC FMVF90B3B
○ リカバリー CDは付属しません
NEC Mate MKM21C-3 RAM32GB SSD500GB

【美品】DELL OptiPlex7010 SFF
神経質な方の購入はお控え下さい！
ゲーミングpc Ryzen5 5500 32gb rx6400

Mac mini 2018 Core i3 メモリ8GB SSD128GB
沖縄や離島など遠方への送料は有料とさせて頂きますので購入前に送り先県名教えてください！
NEC VALUESTAR 液晶一体型 パソコン（J70）

FUJITSU FMV−ESPRIMO DTS ultra2Plus
#Panasonic #SHARP #TOSHBA #HP #Apple #aser #Mac #mousecomputer #Fujitsu #SONY #MacBook

Apple MacStudio M1max 32GB メモリ1TB SSD

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし
ご観覧ありがとうございます購入前に送り先都道府県名を必ずお知らせください！値下げしました！¥40,000 → ¥27,980型番　VN770/F コア数···2コアカラー···レッドHDD容量···2.0TB画面サイズ···～21.5インチディスプレイ···ありOS···Windows7 → Windows10メモリ容量···8GBCPU種類···Intel Corei7YAMAHAステレオスピーカー内蔵動作確認済みテレビチューナー内蔵してますがOSをWindows7に戻さないと利用出来ません。インターネットYouTube Facebookなど即利用可能Microsoft officeは有りませんのでofficeを希望な方はリブレofficeのインストールをサービスさせて頂きます。付属品キーボードマウス電源ケーブル○ リカバリー CDは付属しません神経質な方の購入はお控え下さい！沖縄や離島など遠方への送料は有料とさせて頂きますので購入前に送り先県名教えてください！#Panasonic #SHARP #TOSHBA #HP #Apple #aser #Mac #mousecomputer #Fujitsu #SONY #MacBook

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ブランドエヌイーシー
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現品限り一斉値下げ！ NEC デスクトップ コンピューター デスクトップ型PC

36分钟前

現品限り一斉値下げ！ NEC デスクトップ コンピューター デスクトップ型PC

¥27,980 ¥15,669

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現品限り一斉値下げ！ NEC デスクトップ コンピューター デスクトップ型PC 現品限り一斉値下げ！ NEC デスクトップ コンピューター デスクトップ型PC

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