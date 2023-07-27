正規通販 AIRJORDAN1 NIKE HI LUCKYGREEN OG スニーカー

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未使用品 NIKE エアジョーダン1MID ホワイト×レッド 28.0cm
正規店にて購入しました
希少 ニューバランス M1500SCN 27.5
100%本物です
★美品26.5cmNikeナイキエアジョーダン 1 ミッドホワイトジムレッド
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Air Jordan 1 になります。
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品番: DZ5485-031
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|新品、未使用
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期間限定でお値下げしました正規店にて購入しました100%本物ですご覧いただきありがとうございます。Air Jordan 1 になります。Nike Air Jordan 1 Retro High OG "Celtics/Black and Lucky Green" (2023)ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "セルティックス/ブラック アンド ラッキーグリーン" (2023)サイズ: 28.5cm品番: DZ5485-031新品・未使用品メインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|新品、未使用