【国内配送】 iPad Pro 12.9 WI-FI+Cellular512GB タブレット

iPad Pro 12.9インチモデル(スペースグレイ)512GBストレージのセルラーモデルです。

背面にスクラッチ傷等多少ございます。スクリーンは購入時からずっとペーパーライクフィルムを貼り付けたままなので綺麗な状態です。

貼り付けたまま送付しますのでお好みで剥がすか貼り替えて頂ければと思います。

本体のみ出品ですので充電ケーブル等は付属しません。

他サイトで少しお安く出品しておりますので、売り切れの場合はご容赦ください。

値引き交渉される方はコメントに希望額をご記入ください。

よろしくお願いします。

APPLE iPad Pro IPAD PRO 12.9 DO WI-FI+CELL 512GB 2018 GR

3G/4Gデータ通信モジュール内蔵: NTTドコモ

BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

LTE有

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

USB有無種類: USB3.1

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

テザリング機能有

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

デジタル方式_ST: 4.XLTE

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: 4K UHDTV

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 顔認証

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

