最終決算 iPhoneⅩ 本体のみ！箱有　革ケース付 スマートフォン本体

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iPhone Xs 64GB

購入前にプロフ一読をお願い致します★

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商品はiPhone X 64GBシルバーなります。機種変の為出品します！

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【キャリア】docomo

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【機種名】iPhone X シルバー

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【容量】64GB

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【SIMロック】解除済

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【残債】なし

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【初期化】済み

【ジャンク品】iPhone 11 イエロー 128GB

【動作異常】なし

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【アクティベーションロック】解除済み

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【付属品】箱のみ

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【修理・交換履歴】なし

【サイトウ様専用】シャオミ 11T

【ケース】鞄イタガキ ケース付属

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簡易包装にてお送りします。

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画面にはフィルムをつけたままです。傷等は写真でご確認ください。動作は問題なく普通に使用してました。

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※ただ万が一商品に問題があったとしても商品の返品には応じられません。予めご了承ください。

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ご不明な点がございましたら、気軽に質問して下さい。日中は2人とも仕事してるので、返信は20時以降になると思います。

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ご検討の方宜しくお願い致します。

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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