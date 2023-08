愛用 Ryosuke様専用　WTAPS RECONNAISSANCE POUCH ショルダーバッグ

22aw WTAPS

RECONNAISSANCE / POUCH / POLY.

CORDURA. SPEC オリーブ

SPEC NO.

222TQDT-CG02

COLOR

OLIVE DRAB

Wtapsオンライン購入品になります。

数回使用のみ。

※ほぼ新品に近い美品になります。

中古品となりますので3Nでお願いいたします。

商品の情報 ブランド ダブルタップス 商品の状態 未使用に近い

