品質満点！ BTS LYS JINトレカ K-POP/アジア

ご購入前にコメントお願いします。

シーグリ 2016

(他サイトでも販売中です。)

ウヨンウ弁護士は天才肌 Blu-ray



Bluehour global 限定特典 TXT ボムギュ

初期難有り。

イェソン トレカ CD ポストカード セット



nct dream トレカ ジェミン 41番 puff

お値下げ、単品販売不可。

SEVENTEEN ミンハオ your choice HMV トレカ セブチ

新品未使用。

さなん様 専用 トレカ



★金額提示購入○ENHYPEN ソヌ 1000人限定トレカ



straykids スキズ nanyi トレカ 中華特典セット 8枚

BTS WORLD TOUR

oddinary 中国ヨントン コンプ

LOVEYOURSELF

&TEAM 韓国 サイン会 トレカ ハルア HARUA



2PM ジュノ JUNHO Winter Sleep CD

EUROPE

ドギョム サイン love&letter

NEWYORK

blackpink the album jp ver solo ジス トレカ

DVD特典ランダム トレカJIN

ボイプラ パクハンビン 値下げしました



SEVENTEEN LOVE トレカ 未開封

2枚セットです。

SEVENTEEN social club ホシ トレカ コンプセット

硬質ケース、防水補強対策致します。

dfesta ジョングク

到着後、すぐ透明トレカケース、硬質ケースに入れ

LOONA everline MD ジャンパー 第二弾 トレカ ジンソル

トレカバインダーにて保管。

ユニバ ラキドロ SUGA Agust D ユンギ



ウィンウィン トレカ セット

ヨーロッパトレカ下の方にスレが有り。

SEVENTEEN ウジ グッズ

よくみないとわからないですが

スキズ Stray Kids リノ トレカ playground アクスタ ②

トレカの角度次第で少しスレが確認できました。

ボイプラ BOYS PLANET CGV 特典 トレカ パクゴヌク

(3.4枚目画像)

NCT 127 Summer Package 2019 ジェヒョン



Billlie ツキ dmc ヨントン トレカ

その他

ive ウォニョン HAVE ver サノク 公開放送 トレカ

単品販売可能です。

【専用】BTS JIMIN ジミンWITH YOU HOODY パーカー

各8600円 硬質ケース、厚紙補強で発送。

TXT ボムギュ FREEZE ラキドロ トレカ



セブチ ミンギュ WEMAKEYOU トレカ

素人検品の為、他にもしかすると

8LOOM ライブグッズ

見落としある場合ございます。

stray kids リノ in生 withfans 中華トレカ

ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

NCT ジェミン 韓国公式グッズ



ATEEZ 1st ANNIVERSARY アルバム+ ユノ

☆補償3000円まで

BTS DVD まとめ売り

追跡、匿名配送のみのネコポス便で発送。

SEVENTEEN ジョンハン トレカ carat zone



subk 当選 ユナ

補償有り。追跡有りの宅急便コンパクトへ

SHINee ぬいぐるみ シャベイビー

変更は500円追加で可能です。

BTS FC継続特典 フォト ジミン



TWICE Yes,I am Tzuyu. 写真集 ツウィ

BTS JIN キムソクジン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前にコメントお願いします。(他サイトでも販売中です。)初期難有り。お値下げ、単品販売不可。新品未使用。BTS WORLD TOURLOVEYOURSELFEUROPE NEWYORKDVD特典ランダム トレカJIN2枚セットです。硬質ケース、防水補強対策致します。到着後、すぐ透明トレカケース、硬質ケースに入れトレカバインダーにて保管。ヨーロッパトレカ下の方にスレが有り。よくみないとわからないですがトレカの角度次第で少しスレが確認できました。(3.4枚目画像)その他単品販売可能です。各8600円 硬質ケース、厚紙補強で発送。素人検品の為、他にもしかすると見落としある場合ございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。☆補償3000円まで追跡、匿名配送のみのネコポス便で発送。補償有り。追跡有りの宅急便コンパクトへ変更は500円追加で可能です。BTS JIN キムソクジン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BTS magicshop FANMEETING vol.5BTS メモリーズ 2019 memories DVD トレカ ソクジン ジンEXO あみだで世界旅行 トレカ ギョンス ディオ D.O