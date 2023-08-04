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品質満点！ BTS LYS JINトレカ K-POP/アジア

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ご購入前にコメントお願いします。(他サイトでも販売中です。)初期難有り。お値下げ、単品販売不可。新品未使用。BTS WORLD TOURLOVEYOURSELFEUROPE NEWYORKDVD特典ランダム　トレカJIN２枚セットです。硬質ケース、防水補強対策致します。到着後、すぐ透明トレカケース、硬質ケースに入れトレカバインダーにて保管。ヨーロッパトレカ下の方にスレが有り。よくみないとわからないですがトレカの角度次第で少しスレが確認できました。(３.４枚目画像)その他単品販売可能です。各8600円　硬質ケース、厚紙補強で発送。素人検品の為、他にもしかすると見落としある場合ございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。☆補償3000円まで追跡、匿名配送のみのネコポス便で発送。補償有り。追跡有りの宅急便コンパクトへ変更は500円追加で可能です。BTS JIN キムソクジン

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品質満点！ BTS LYS JINトレカ K-POP/アジア

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