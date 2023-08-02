人気ブランドを IMAC MRR12J/A デスクトップ型PC

APPLE iMac IMAC MRR12J/A
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3.7GHz 6コア第9世代Intel Core i5プロセッサ（Turbo Boost使用時最大4.6GHz）
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自作極冷ゲーミングPC/Core i7-6700K/16G/GTX1660S
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レベルインフィニティ ゲーミングPC
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APPLE iMac IMAC MRR12J/A3.7GHz 6コア第9世代Intel Core i5プロセッサ（Turbo Boost使用時最大4.6GHz）8GB 2,666MHz DDR4メモリ3TB Fusion DriveストレージRadeon Pro Vega 48（8GB HBM2メモリ搭載）Magic Trackpad 2PRO APPS 065-C171 NONELOGIC PRO X 065-C172 NONEMagic Keyboard（テンキー付き）- 日本語（JIS）メモリ40MB#Apple#APPLE