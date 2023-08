≪超目玉★12月≫ 【新品】トランスフォーマースタジオシリーズ デバステーター 9体セット コミック/アニメ

※バラ売り不可

HGドラゴンボール セル完全セット セル爆発時 プレミアムバンダイ



・トランスフォーマースタジオシリーズ

SS-32 ディセプティコンスクラップメタル

SS-33 ディセプティコンランページ

SS-34 ディセプティコンロングハウル

SS-37 ディセプティコンハイタワー

SS-43 ディセプティコンミックスマスター

SS-47 ディセプティコンスカベンジャー

SS-51 ディセプティコンスクラッパー

SS-54 ディセプティコンオーバーロード

SS-EX ディセプティコンスキップジャック

コンストラクティコン未開封品9点セット

個人保管品である事をご理解の上ご購入ください。

バラ売り不可ですがランページorスキップジャックどちらか片方だけで良いという方はコメント頂ければ1体分お値引致します。

それ以外でバラ売り希望コメントしてきた方はブロックするのでご注意を。

#すくりーむTF

トランスフォーマー

実写

ムービー

リベンジ

ダークサイドムーン

ロストエイジ

最後の騎士王

バンブルビー

ビースト覚醒

ディセプティコン

コンストラクティコン

オーバーロード

スカベンジャー

スキップジャック

スクラッパー

スクラップメタル

デモリッシャー

ハイタワー

ペイロード

ミックスマスター

ランページ

ロングハウル

シャンハイアタック

デザートコンバット

ビルドロン

デバスター

ブロウル

商品の情報 ブランド タカラトミー 商品の状態 新品、未使用

