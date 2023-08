ご覧頂きまして誠に有難う御座います。

新品•トリーバーチスニーカー/アニーナイロンランナー/ネイビー/23.5cm

恐縮ですが値下げ交渉はお受けしておりません。

プロフィール欄の御一読もお願いします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

他にもレアスニーカーを

多くご用意中です!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【“商品”に関して】

adidas

miadidas

[SIZE] 23.5cm

【未使用】【正規品】

通常モデル (インライン) にないカラーや素

材の組み合わせ可能なmiadidas。80年代の

テイストを意識して某タイアップ番組にて某

海外有名モデルさんがデザイン。撮影が延期

になりお蔵入りのため致し方なく出品。当写

真にて商品状態ご確認お願いします。色味な

どは多少の誤差があるかもしれません。本品

は未使用ですが素材の性質、製造過程におい

て目立たない小傷やスレがある場合もごいま

す。経年に関わる部分もあるかもしれません

が衣装専用倉庫にて湿度温度管理していたの

で状態は良いと思います(多くの購入者様にお

喜びを戴いております)。店頭の新品ではない

のでそのことなどをふくめ御了承下さいませ。

これらを鑑み特典を検討させて戴きました。

特典権利を有している場合、特典品を元箱同

封させて戴きますので宜しくお願い申し上げます。

【”特典”に関して】

【特典/A】

adidasもしくはReebokどちらか一方

Tシャツ

【未使用】【正規品】

2000円相当

【特典/B】

当アイテムと当方が出品中の

COACHバッグ、計2点を

同日落札、1時間以内に

ご決済を完了して戴けた方のみ

Reebox

ジャケット

【正規品】【未使用】

8000円相当品

【特典/C】

当方出品中のCOACHバッグ

3点を

同日落札、1時間以内に

ご決済を完了して戴けた方のみ

COACH

ウォレット

【正規品】【未使用】

42000円相当

※5~7枚目

#adidas

#アディダス

#コラボ

#PORTER

#Soccer

#Football

#AIRMAX

#DUNK

#スニーカー

#シューズ

#ポーター

#三笘薫

#限定

#LimitedEdition

#ナイキ

#ニューバランス

#NIKE

#APE

#リーバイス

#トラビス

#ファッション

#ルイヴィトン

#GW

#旅行

#NEW

#限定

#特典

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

