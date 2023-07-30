宅配便配送 新品◆ポータブル電源　ALLPOWERS S2000 405405mAh その他

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

◆スピード発送！！24時間以内に発送しています＾＾こちらの商品は新品未使用です。以下商品の情報です。ブランド：ALLPOWERS S2000Amazon価格：169999円購入：2023.4【モンスタークラス大容量、電気自動車でも給電できるポータブル充電器】（フル充電の場合、テスラに1時間給電で、13-15km走れる）405405mAh/1500Wh超大容量、さまざまな電子機器のバックアップ電源として最適な選択肢です。電子レンジ、ヘアドライヤー、DIY工具、炊飯器、冷蔵庫、電気毛布、コーヒーメーカー、電気ケトルから電気自動車まで、毎日の生活に欠かせない電子製品は全てこの1台で。【最大11台の電気製品を同時に給電】AC出力ポート4口（定格出力2000W、サージ4000Ｗ、純正弦波）、USBポート4口（5V3.5A/9V2.5A/12V2A）とUSB-Cポート2口（5V-20V PD100W急速充電）に加えて、車用シガーソケット出力1口(13V10A)を搭載しており、最大11台の電気製品を同時に充電可能です。【アプリにて操作簡単、50HZ-60HZ切替可能】 ALLPOWERS ポータブル電源 2000WはiOSまたはAndroid端末を利用してS2000ポータブルバッテリーを遠隔からBluetooth接続で操作をすることも可能です。バッテリー残量、残り時間、スイッチコントロールを端末上で行うため、本体を毎回操作する必要がなくとても便利です。【4通りの充電方法、コンセント充電＋ソーラー充電合計最大900Wにて1.6-2時間フル充電】以下4つの充電方法でフル充電できます。①付属ACコンセント充電ケーブル：最大400W入力、4時間；②付属XT60ソーラー専用ケーブル：最大500Wで、3－4時間③自動車のシガーソケットよりXT60入力ポートにより充電：12V/24V対応、最大100Ｗ入力。④コンセント充電＋ソーラー充電：最大900W入力、1.6－2時間。【純正弦波2000ＷAC出力、サージ4000W】2000WのAC出力ポートを4つ搭載しており、戸外でよく使う照明灯や小型冷蔵庫、あるいはノートPCなどの電子製品はもちろん、家庭用電子レンジ、作業用工具、電気自動車まで対応できます。

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