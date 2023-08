Brand:Casey Vidalenc

Color:Black

Material:Linen 100%

Size:44(S相当)

実寸(cm)

肩幅:44

身幅:52

袖丈:61

着丈:67

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

Made in France

Casey Casey / Chez Vidalenc前身ブランドの今はなきケイシーヴィダレンクのプルオーバーシャツです。

現在の前述2ブランドと同様に元々ビンテージのフレンチワーク、ミリタリーをデザインソースにしていることが有名である通り、こちらはフランス軍の海軍にあたるビンテージのセーラーシャツをベースにブランドらしくミニマムにアレンジしたデザインが特徴的です。

また、アンティークファブリックを使用することでも特徴のブランドですが、こちらは希少なアンティークのリネンファブリックを惜しげも無くダブルフェイスで使用している為、リネンでもペラペラした感じはなく、シャツとしてだけでなくアウターとしてご着用頂くこともおすすめです。

当時同ブランドの取り扱い店舗数は大変少なく、二時流通含め1度も見たことがなく大変希少なものでございます。

デザイン、サイズ的に男性、女性問わずユニセックスにてご着用頂けます。

状態に関しては、目立った傷や汚れなく、元々のアンティークファブリックを考慮しても主観では美品の部類に入るかと思います。

併せてプロフィールご確認頂き、ご検討のほど宜しくお願い致します。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···麻

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ケイシーケイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

