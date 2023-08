国内正規品

スポンジボブ × ナイキ カイリー5 "パイナップルハウス"

Louis Vuitton LV トレイナー ベージュ

ReZARD 第1弾 初版 スニーカー

サイズ 8(約27cm~27.5cm)

付属品: 箱、保存袋

阪急メンズ館購入後使用していましたので使用に伴う細かなシワ、スニーカー裏の汚れはございます。

主観ではありますが状態は良く美品だと思います。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します!!

スニーカー

モノグラム

ベージュ

新作

限定

完売

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

