「今井ゆうぞう」の初のフォトエッセイ

ゆうぞうがこれから歩く道

~歩いてきた道 これからの道~

撮り下ろし写真満載!

ー今井ゆうぞう責任編集ー

−主な内容−

モノローグ

1.クロニクル

ルーツと家族

スポーツ少年の日々

東京へ行きたい

きっかけ

劇団四季

2.ワークス

おかあさんといっしょ

子どもたちとの触れ合い

これからのゆうぞう

乗馬と殺陣

3.ライフスタイル

食事・料理 etc

ファッションはTPO

好きな時間、風景、季節

夏の思い出

4.メッセージ

「W.A.L.K」

フォトエッセイ all about IMAI YUZO 今井ゆうぞう

素敵な思い出

すべてがコミュニケーション

未来を見つめる

隠れサインとか遊び心満載( *´艸`)

傷や折れ有り

自宅保管のため、ご質問等ありましたらご購入前にお気軽にコメントください。

#ウエストのおかあさんといっしょ商品一覧

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

