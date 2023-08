#スタニングルアー

#stunninglure

#ハイライズテーパードデニム

とても形の綺麗なスタニングルアーのデニムです!

一番小さい23インチです。

元値は25,300円で、青山に店舗があった頃に店舗で購入しました!

クローゼットに眠ったままだったので悩みましたが出品します。

春夏にぴったりな軽やかな白ですが、秋口からはニット等に合わせても可愛いと思います!意外と年中使えそう!

ウエストのくびれが綺麗に見えるのに、ヒップ下から太もも辺りにはゆとりを持たせたシルエットで、ボディラインに沿いすぎず、下半身をきれいにカバーしてくれる形で骨格関係なくおすすめです。

カラー···ホワイト

丈···クロップド

シルエット···テーパード

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

#白デニム

#ハイウエストデニム

#テーパード

#23インチ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド スタニングルアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

