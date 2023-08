Saint Luis Bruce lee tee ブルースリー90‘s Tシャツ ヴィンテージ vintage fear of god 一点物 レア 1of1

Saint LuisのブルースリーTシャツです。

FOGとコラボしたことと、ヴィンテージTシャツの加工で有名です。

Nubianで購入し、定価は18万前後だと思います。

中にタンクトップなどを着てレイヤードで着たらオーバーサイズでカッコいいです。

珍しいものなので興味のある方は是非コメントをお願いします。

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···夏

数値は以下になります。

肩幅:66cm

身幅:65cm

着丈:74cm

袖丈:20cm

Undercover Soloist Blackmeans Wacko Maria Hysteric Glamour Margiela Vivianne Westwood Sacai Kolor Raf Simons Vetements Charles Jeffery Jean Paul Gaultier Walter Van Beirendonck Phenomenon Nemeth Numbernine Miyagi Hidetaka Comme des garçons Seditionaries Sugar hill Supreme Balenciaga Girls don’t cry Rios of Mercedes Tailor Toyo Phingerin End Custom Jewelry Julius tart optical A child of the jago Cav empt lad musician milkboy keisuke kanda Christian dada BACKLASH YOHJI YAMAMOTOアンダーカバー ソロイスト ブラックミーンズ ワコマリア ヒステリックグラマー マルジェラ ヴィヴィアンウェストウッド サカイ カラー ラフシモンズ ベトモン ゴルチエ ドリスヴァンノッテン ウォルターヴァンベールンドンク フェノンメノン ネメス ナンバーナイン コムデギャルソン シュプリーム ガールズドントクライ バレンシアガが好きな方にもオススメです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

