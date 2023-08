セットアップ 未使用 Slum Village - Fantastic, Vol. 2 洋楽

Slum Village - Fantastic, Vol. 2

レーベル:Good Vibe Recordings GVR2025-1

バーコード: 6 91522 20251 7

3 x レコード, LP (オリジナル盤)

US:2000年

A1.Intro

A2.Conant Gardens

A3.Climax (Girl Shit)

A4.Jealousy

B1.Hold Tight

B2.Tell Me

B3.I Don't Know

C1.What It's All About

C2.Forth & Back

C3Untitled/Fantastic

D1.Fall In Love

D2.Get Dis Money

D3.Raise It Up

E1.Once Upon A Time

E2.Players

E3.Eyes Up

F1.2U4U

F2.CB4

F3.Go Ladies

新品 未使用

未使用 Slum Village - Fantastic, Vol. 2

こちらの商品は発売時よりシュリンクされておりません。

(XXZ - 1)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

