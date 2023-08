※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。

※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。★新品・未使用・国内正規品です。ご安心下さい。【Ray-Ban(レイバン) サングラス RB4259F-60180】有名格闘家、飯田将成さんがプライベートで着用されているモデルです!!【品番】RB4259F-601/80【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】ライトブルー【可視光線透過率】36.9%【紫外線透過率】1.0%未満【サイズ】横幅145mm / 縦幅49mm■内容物・サングラス本体・純正メガネ拭き・純正ケース(黒 or 茶からお選び下さい)・保証書・製造関連書類・取扱説明書・タグ・外箱▼私の出品するRayBan製サングラス一覧を確認#はるなのrayban▼同じ形の色違いを確認#はるなのRB4259F#飯田将成#ブレイキングダウン#RayBan#レイバン#サングラス#正規品サングラス

