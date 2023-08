今季一番 ホットショット 週末値引ノースフェイスバッグリュック NM72302 27L K リュック/バックパック

数ある中からご覧頂きましてありがとうございます。

数ある中からご覧頂きましてありがとうございます。ノースフェイス バッグ リュック ホットショット NM72302 K 27Lの出品です。●素材:420Dリサイクルナイロン●サイズ:【横幅】30.5cm 【高さ】50cm 【マチ】20cm●容量:27L●重量:約920g●THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック(リュック)です。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げています。メインコンパートメントは、大きく開閉するパネルローディングタイプ。15インチまでのノート型PC専用スリーブとハイドレーション用のスリーブポケット付き。メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮しています。女性も使いやすい27リッター容量の中型サイズです。☆お値下げできかねますのでご了承下さい。☆即購入で大丈夫です☆平日、土日祝含めてお支払い後、翌日発送可能。カラー···ブラック

