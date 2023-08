〓〓〓〓〓〓〓

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

〓〓〓〓〓〓〓1500円値下げ!〓〓〓〓〓〓〓プロフ一読願います!新品未使用品JOKER(ジョーカー)Ember CM-122Pファイヤースターター付きブッシュクラフトナイフ全長:223mm刃長:105mm刃厚:3.7mm重量:207gブレード鋼材:サンドヴィック14C28Nステンレスハンドル:ブラックキャンバスマイ カルタスペイン製スカンジグラインドのオーソドックスなブッシュクラフトナイフです。フルタングの頑丈な造りでブッシュクラフトに最適、バトニングも可能です!もちろんフェザースティックもできます。刃持ちが良く、錆びにくい、そして研ぎやすいステンレス鋼材なので、キャンプにオススメの一本です!〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓18歳未満の方は購入出来ません。また正当な理由無く、この商品を携帯する事は法令により禁止されています。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓焚き火 アウトドア キャンプフルタングナイフ ソロキャンブッシュクラフトナイフ ケラムバークリバー クードマン アハチカウハバン TBS ユニフレームモーラナイフ マルティーニ ヘレカスタムナイフ フェザースティックシースナイフ 剣鉈 狩猟刀 マタギ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

