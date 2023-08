ご覧いただきありがとうございます✿

リネンのギンガムチェック生地で作られたドレスワンピースです。

さらりとした肌触りの麻100%で快適にご着用いただけます☺︎

❀定価 ¥53,900

❀サイズ 0

身幅約61cm 肩幅約48cm 袖丈約56cm 着丈約120.5cm

❀カラー ネイビー系

❀素材 麻100%

ご自宅で手洗い可能◎

❀状態

数回着用で大きく目立った汚れなどございませんが、自宅保管のためusedとご理解頂きご購入をお願い申し上げます。

※リネン素材ならではのネップや節が見受けられます。

小さく折り畳み発送させていただきます☀︎

素材特有のシワ、畳ジワはご容赦ください。

45R

フォーティファイブアール

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

