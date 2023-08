●商品名

品名:土屋鞄製造所 ARMAS アルマス バッファローボディーバッグ

素材:バッファロータンニンレザー イタリアンハードヌメ革

販売価格:64,900円

付属品:なし。

●色合い

モスグリーンのレザーと黒レザーのコンビ。

●サイズ

横幅:39.0cm

縦幅:17.0cm

最大マチ: 8.5cm

※公式サイトより転記。(2710)

●説明

現行の販売ラインのアルマスで、定番のバッファローボディーバッグの限定色グリーンです。

カジュアルに普段しやすいボディバッグを最高級の品質で作ったバッグかと思います。

イタリアンレザーの柔らかな感触と、黒ハードレザーの光沢のあるコンビが流石の高級感です。

深みのあるグリーンなので、浮き立つ事もなく、品良く使用して頂けるかと思います。

現行品で公式サイトもございますので、そちらをご確認頂ければと思います。

頭にhを付けて、

ttps://tsuchiya-kaban.jp/products/am-buffalo-cross-body-bag

●状態

10中6

それなりに使用しておりますので使用感はございますが、型崩れやダメージはなく、まだまだ問題なく使用して頂ける状態です。

レザー部:

小傷などはございますが使用している内に馴染む程度の綺麗な状態です。

底面だけ少し目立つ擦り傷が2か所ございます。(画像8左下)

角擦れ:

ほぼレザーに馴染んでおり、色変わりもあまりなく、ないと言って問題ないかと思います。

型崩れ:

ございません。

金具:

表面のメッキ塗装の劣化(画像10右上)や、一部に軽い緑青(画像10左下)がございます。

内側:

全体的な使用感やペン跡がございますが、生地の破れ等はございません。

●発送

宅急便80 or 100サイズでの配達を行います。

鞄を緩衝材で保護し、雨対策のビニールで覆った上で、段ボールに詰めて梱包いたします。

商品の情報 ブランド ツチヤカバン 商品の状態 やや傷や汚れあり

