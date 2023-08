クラシック EOS 「M&H様専用」Canon KISS BK Wズームキット X10 デジタルカメラ

ご拝見ありがとうございます。

Canon EOS KISS X10 Wズームキット BK です。

買ったものの、使う機会が殆どなく出品させていただいております。

全てほぼ未使用状態になっております。

これからカメラを買おうとしている方は、使いやすいカメラになっておりますので、ご検討ください。

※下記性能一覧です。

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm

センサーサイズ(新): APS−C

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

レンズセット: 2本

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 4K

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

撮像素子種類: CMOS

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#キヤノン

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

