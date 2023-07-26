超可爱の 新品未使用　DISNEY×PORTER CLASSIC ALOHA SHIRT シャツ

DISNEY HAWAIIAN HOLIDAY
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PORTER CLASSIC HAWAI’I ALOHA COLLECTION ALOHA SHIRT
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SIZE : L
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PRICE : ¥46,750
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よろしくお願い致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ポータークラシック
|商品の状態
|新品、未使用
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DISNEY HAWAIIAN HOLIDAYPORTER CLASSIC HAWAI’I ALOHA COLLECTION ALOHA SHIRTCOLOR : BLUESIZE : LMATERIAL : 81% RAYON 19% POLYESTERPRICE : ¥46,750新品未使用になります。洋服棚の整理の為に出品しております。定価以下で出品しております。よろしくお願い致します。
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ポータークラシック
|商品の状態
|新品、未使用