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商品の説明
カラー···ゴールド
アレキサンドライト プラチナ ダイヤ ネックレス ペンダントトップ
材質···ゴールド
動きのあるK18 V字リング 080 即購入可
総重量…5グラム
K18 ダイヤモンド ゴールド プラチナ リング
サイズ…9号
pt900 エメラルド ダイヤモンド リング
K18刻印有ります。
リング jupiter k18 ブライダル ウエディング リング エンゲージ
PTエメラルドキャッツアイ&ダイヤモンドリング お買い得品
最終価格◆K18 ダイヤモンドエタニティリング 9号
頂き物なので石の種類は分からないです。
ダイヤモンド×ルビー リング K18YG 0.48ct 0.25ct 5.8g
ケースなどの付属品はありません。
ケイウノ Keiuno ダイヤモンド リング 0.257ct
プラチナpt900 リング ルビー ダイヤ 13号アップ 9.65 g
#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド
最高品質.PT 950プラチナ1カラットダイヤの女神の結婚指輪
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
GUCCI 華やかなリング
【週末セールティファニーK18オープンハートリング ダイヤ付き9号(メルカリ便）
(E63001)K18 Pt900 ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 18金
【美品】4℃ K10リング 指輪
値段交渉ok リボンデザイン pt900 D0.20ct リング 12号
カラー···ゴールド材質···ゴールド総重量…5グラムサイズ…9号K18刻印有ります。頂き物なので石の種類は分からないです。ケースなどの付属品はありません。#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド
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目立った傷や汚れなし
超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング
375
29分钟前
超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング
¥
36,000
¥
20,520
(税込) 送料込み
5
5
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商品の情報
カテゴリー
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アクセサリー
リング
渡辺美樹子様専用
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
b5d2faa39
1040
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (5)
超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング
ビューティアドバイザー・渡邊美樹子のカリスマ美容対談|美顔器なら
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