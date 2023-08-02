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超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング

商品の説明

カラー···ゴールド
アレキサンドライト　プラチナ　ダイヤ　ネックレス　ペンダントトップ
材質···ゴールド
動きのあるK18 V字リング　080　即購入可
総重量…5グラム
K18 ダイヤモンド　ゴールド　プラチナ　リング
サイズ…9号
pt900 エメラルド　ダイヤモンド　リング
K18刻印有ります。
リング　jupiter k18 ブライダル　ウエディング　リング　エンゲージ

PTエメラルドキャッツアイ&ダイヤモンドリング　お買い得品

最終価格◆K18 ダイヤモンドエタニティリング　9号
頂き物なので石の種類は分からないです。
ダイヤモンド×ルビー リング K18YG 0.48ct 0.25ct 5.8g
ケースなどの付属品はありません。
ケイウノ Keiuno ダイヤモンド リング 0.257ct

プラチナpt900 リング　ルビー　ダイヤ　13号アップ　9.65 g
#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド

最高品質.PT 950プラチナ1カラットダイヤの女神の結婚指輪

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

GUCCI 華やかなリング

【週末セールティファニーK18オープンハートリング　ダイヤ付き9号(メルカリ便）

(E63001)K18 Pt900 ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 18金

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値段交渉ok リボンデザイン　pt900 D0.20ct リング　12号
カラー···ゴールド材質···ゴールド総重量…5グラムサイズ…9号K18刻印有ります。頂き物なので石の種類は分からないです。ケースなどの付属品はありません。#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド

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商品の状態目立った傷や汚れなし

超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング

29分钟前

超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング

¥36,000 ¥20,520

(税込) 送料込み
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b5d2faa39

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