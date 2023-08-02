超話題新作 渡辺美樹子様専用 リング

カラー···ゴールド

アレキサンドライト プラチナ ダイヤ ネックレス ペンダントトップ

材質···ゴールド

動きのあるK18 V字リング 080 即購入可

総重量…5グラム

K18 ダイヤモンド ゴールド プラチナ リング

サイズ…9号

pt900 エメラルド ダイヤモンド リング

K18刻印有ります。

リング jupiter k18 ブライダル ウエディング リング エンゲージ



PTエメラルドキャッツアイ&ダイヤモンドリング お買い得品



最終価格◆K18 ダイヤモンドエタニティリング 9号

頂き物なので石の種類は分からないです。

ダイヤモンド×ルビー リング K18YG 0.48ct 0.25ct 5.8g

ケースなどの付属品はありません。

ケイウノ Keiuno ダイヤモンド リング 0.257ct



プラチナpt900 リング ルビー ダイヤ 13号アップ 9.65 g

#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ゴールド材質···ゴールド総重量…5グラムサイズ…9号K18刻印有ります。頂き物なので石の種類は分からないです。ケースなどの付属品はありません。#貴金属 #指輪 #アクセサリー #ジュエリー #ゴールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最高品質.PT 950プラチナ1カラットダイヤの女神の結婚指輪GUCCI 華やかなリング【週末セールティファニーK18オープンハートリング ダイヤ付き9号(メルカリ便）(E63001)K18 Pt900 ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 18金【美品】4℃ K10リング 指輪値段交渉ok リボンデザイン pt900 D0.20ct リング 12号