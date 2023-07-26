【初回限定お試し価格】 サイドスタッズ付 MCM ヴィセトス ブラック バックパック リュック/バックパック

MCM サイドスタッズ付 ヴィセトス バックパック ブラック

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幅：約22cm 高さ：約26cm マチ：約12cm

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素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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商品の情報 ブランド エムシーエム 商品の状態 新品、未使用

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