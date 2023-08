お手頃価格 オークリーox8137-01ライトブルーサングラスFrogskins サングラス/メガネ

オークリーox8137-01ライトブルーサングラスFrogskins

新品未使用品

値引不可

アジアンフィット

フレーム本体:メーカー純正メガネフレーム

レンズ:国産社外品サングラスレンズ

●モデル

ox8137A-0154

フロッグスキン(メガネフレーム)

●フレームカラー

ポリッシュドブラック(ツヤあり黒)

●レンズ

ライトブルーレンズ

可視光透過率64%

UVカット99%

●サイズ

レンズ54mm 鼻幅17mm テンプル138mm

●付属品

専用ケース、専用マイクロバッグ、保証書(未記入)、取扱説明書

Asia Fit 日本人向けのアジアフィット

偏光レンズではありません

OAKLEY

オークリー

FROGSKINS

フロッグスキン

サングラス

#孤独のグルメガネ

#孤独のグルメガネのオークリー

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

オークリーox8137-01ライトブルーサングラスFrogskins新品未使用品値引不可アジアンフィットフレーム本体:メーカー純正メガネフレームレンズ:国産社外品サングラスレンズ●モデルox8137A-0154フロッグスキン(メガネフレーム)●フレームカラーポリッシュドブラック(ツヤあり黒)●レンズライトブルーレンズ可視光透過率64%UVカット99%●サイズレンズ54mm 鼻幅17mm テンプル138mm●付属品専用ケース、専用マイクロバッグ、保証書(未記入)、取扱説明書Asia Fit 日本人向けのアジアフィット偏光レンズではありませんOAKLEYオークリーFROGSKINSフロッグスキンサングラス#孤独のグルメガネ#孤独のグルメガネのオークリー

