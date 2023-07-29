値引きする 【直接引取り】モペット フル電動自転車 ひねちゃ e-bike 自転車本体

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直接引取りのみ、充電器付属しません。値段交渉受け付けます！大阪市での直接引き取りでお願いします。手元3.5でお願いします。少しだけ使いましたがほぼ新品です。鍵を壊してしまい直結です。特徴···電動アシスト・フル電動自転車「INMOTION P2f」は、自転車よりも楽に、バイクよりも手軽に乗れるので、ちょっとした街乗りに便利な「3wayタイプ」「折りたたみ式」「ハイテク」な電動自転車。・あらゆる状況に対応可能な3wayタイプ：自転車、電動アシスト自転車、フル電動自転車・超コンパクトなサイズ：車のトランクに収納でき、玄関内に置いても場所を取りません。・軽量設計：片手で持ち上げて運べる。・大容量バッテリー搭載、パワフルな走り実現！・USB充電口付き、スマホ充電可能。・LEDヘッドライトとブレーキ連動式テールランプ搭載、夜間走行でも安心！・ディスクブレーキ前後輪搭載！・型番:P2f・ゴールド&ブラック・外形寸法:1020*1050*480 mm・外形寸法（折りたたみ状態）：1020*670*400 mm・本体重量：17kg・耐荷重量：120kg・航続距離（フル電動モード）：〜30km・航続距離（電動アシストモード）：～60km・工場出荷時速度（APPで変更可能）：20km/h・最高時速：30km/h・最大登板角度（フル電動モード）：12°・タイヤ種類 ：空気入りタイヤ・タイヤサイズ：12インチ・防水防塵IP等級：IP54・モーター定格出力：350W・ブレーキタイプ：前後輪ディスクブレーキ・走行モード：ペダルモード、アシストモード、フル電動モード・Learning Mode：Support・バッテリー仕様：36V 7.8Ah・Pressure Sensor：Support・充電器入力電圧範囲（日本仕様）：AC 100~240V 50/60 Hz

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