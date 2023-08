【おトク】 希少　極美品　ロンハーマン チャンピオン　Ｔシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

専用になります。

7/2までの限定お値下げ!!

ロンハーマン I love you Tシャツ

色 ホワイト

レディメイド サイズL

サイズ XL

状態 2回着用(都度洗濯)

寸法 後着丈76㎝ 身幅63㎝

店舗に並びが出る、かなり人気の商品です

私も並んで購入しました。

すぐに売り切れてた記憶があります。

画像の二点 XL

絶妙にオシャレでカッコいいです。

洗濯後クローゼットにしまってあり、汚れはありませんがたたみジワがあります。

寸法は素人採寸の為、若干の誤差はご勘弁下さい。

尚、細かいところを気になさる方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また、不規則な仕事をしております為、念の為発送には日数を頂いております。タイミングによっては早い発送もできると思います。

白のこのサイズは中々出てこないと思います。

大柄な男性でもゆったり着れます。

今年の夏にぜひ!!

お探しの方、ぜひご検討下さい!

ご質問等、お気軽にお声掛け下さい。不定期な仕事をしております為、返信が遅くなる場合もありますが、必ずお返事致しますので宜しくお願い致します。

※人気コラボTシャツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

