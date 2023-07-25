定番 unicoのKOTONA（コトナ）ダイニングチェア/ウォルナット ダイニングチェア

UNICOのKOTONA（コトナ）チェアです。

SKB DCDS 回転式ダイニングチェア ブラック 2脚セット ワークチェア

お色はウォルナットになります。

北欧家具 Niels Koefoed Evaデザイン アームチェア B

ウニコで購入したドレッサーに使用してました。

IN JLY ダイニングチェア キャメルブラウン 2脚セット カフェチェア

5年ほど前に購入しまして、1年の使用です。

無印良品 ラウンドチェア オーク材

傷や汚れもなくかなりキレイな状態です。

折り畳みダイニングチェアー ダークブラウン 二脚 7月初旬発送



IKEA Bernhard レザーチェア 2脚

サイズW480×D515×H853(SH435)(mm)

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イタリア家具ダイニングチェア 1脚

どなたかお探しの方にお譲りします。

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サンデーさん専用

#ウニコ

IN MA3 2人掛けダイニングセット テーブル＋チェア2脚 ベージュ

#UNICO

限定 美品 Prouve RAW Vitra Standard SR Chair

#ダイニングチェア

ヴィンテージ ダイニングチェア カフェチェア サンドブラスト no4

#コトナチェア

★ジョージナカシマ刻印★桜製作所 ラウンジアームCN103 LOUNGE ARM

#ウォルナット

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNICOのKOTONA（コトナ）チェアです。お色はウォルナットになります。ウニコで購入したドレッサーに使用してました。5年ほど前に購入しまして、1年の使用です。傷や汚れもなくかなりキレイな状態です。サイズW480×D515×H853(SH435)(mm)どなたかお探しの方にお譲りします。#ウニコ#UNICO#ダイニングチェア#コトナチェア#ウォルナット

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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