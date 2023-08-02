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カラー...ゴールド
◇未使用◆ NIKE ジョーダン1 LOWブラックセメント
スニーカー型...ローカット
ニューバランス×StudioSEVEN コラボスニーカー
履き口...紐
ナイキ ダンク ハイ ヴィンテージ
素材...本革
コンバース アディクト スモーキーブラック 27.5
柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント
adidas Originals キャンパス 80s / Campus 80s
スタイルコード...CK2630-700
Nike Air Jordan 1 OG "Medium Grey"
Nike SB Dunk Low "Black/White/Gum"
新品未使用です。
off-white THE10 ヴェイパーマックス オフホワイト
タグは保管しているうちに取れてしまいました。
NIKE AIR MAX 95 "Safari" ナイキ エアマックス
正規箱に入れて発送いたします。
【特別価格】NIKE×ピースマイナスワン KWOND1 27.5cm
商品の情報
商品のサイズ
27cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
Atlantic STARS アトランティックスターズ ANTARES
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27.5cm Adidas Samba OG アディダス サンバ ブラック
Supreme NIKE Air Force 1 黒色
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カラー...ゴールドスニーカー型...ローカット履き口...紐素材...本革柄・デザイン...ロゴ・ワンポイントスタイルコード...CK2630-700新品未使用です。タグは保管しているうちに取れてしまいました。正規箱に入れて発送いたします。
商品の情報
商品のサイズ
27cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
★お求めやすく価格改定★ NIKE AIR FORCE 1 LOW GORE-TEX "TeamGold" スニーカー
375
54分钟前
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20,000
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11,200
(税込) 送料込み
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商品の情報
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靴
スニーカー
NIKE AIR FORCE 1 LOW GORE-TEX "TeamGold"
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出品者
cffacee93f02
1773
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