NATIONAL SHIRT SHOPS

【新品タグ付き】RRL ブロックチェック プルオーバー ニット シャツ

COAST TO COAST

20AW VIAVANDA 総柄サテンシャツ 風景デザイン ユニセックス モード

ATH-PANT REG.U.S. PAT. OFF.

ダボロ シャツ ジャケット◆WJK 1piu1uguale3 ジュンハシモト



SUNSEA リメイクロングシャツ サイズ2

〜20's NATIONAL SHIRT SHOPS "ダブルカフス+デタッチャブルカラー+マチ付き" シルクドレスシャツ

【dries van noten】総柄半袖シャツ



ARTS&SCIENCE コットン シャツ サイズ3

サイズ採寸:肩幅40×胸幅54.5×着丈前64後76×袖丈53.5(ダブルカフスを伸ばすと58.5)※画像ではダブルカフスを伸ばしています。着用の際はカフスをしても、敢えてカフスをせず伸ばして着ても、袖を捲ってしまっても様になると思います。

極上品 サンサーフアロハ 和柄 鷹



C.E 長袖シャツ cavempt アンダーカバー

タグに表記がないため詳細は不明ですが、軽やかで上品な光沢・風合い・ドレープ感から素材はシルクと思われます。ボタンは美しいシェル(貝)。両裾サイドにマチ付き。背中首元に縦型のハンガーループあり。カラーはデタッチャブル仕様ですが付け替え用のカラーは付属しません。ノーカラーシャツとしてお楽しみ下さい。袖先はダブルカフス仕様になっておりボタンホールのみ、カフスボタンは付属しませんのでご注意ください。

【期間限定値下げ!】ACUOD by CHANU ペイントシャツ



山内 有松塩縮加工コットンリネンシャツ 羽襟無し 3 ホワイト

National Shirt Shops は、1911年にシャツのラインとしてスタートし、1940年代までに全国に多くの店舗を構えるまでに拡大した紳士向け小売店。ビンテージハワイアンの名門ブランドとしても知られています。

WELCOME 半袖シャツ / XLサイズ



LEMAIRE 22ss BOXY BLOUSON

こちらのシャツのタグですが、一般的に流通しているデザインと異なるため、初期の製品であることが推測されます。

新品 HERON PRESTON(ヘロンプレストン) オーバーサイズシャツ



キムタク着 私物 Saint Laurent サンローラン チェックシャツ

前面裾部分にたたみヤケあり。(画像1枚目)

ポールスミス ポタンシャツ。

たたんで虫ピン留めされた状態のデッドストックを購入。ピンが錆びていたためその跡が残っております。

ヒステリックグラマー 半袖 タオル シャツ オープンカラー アロハ ヒスガール



wackomaria ワコマリア アロハ シャツ トラ ベージュ

カラー···ホワイト(生成り、パール色)

【MLB】majestic ヤンキース 刺繍ロゴ ベースボールシャツ y2k

シャツ種類···ドレスシャツ

ヴィトン シュプリームコラボ

袖丈···長袖

美品 L 完全無地 黒 caldwell ポロラルフローレン 半袖開襟シャツ

柄・デザイン···無地/ワンポイント

コムデギャルソンオムプリュス 1999aw ステッチシャツ 深水光太 着用類似

襟···ノーカラー/バンドカラー

FRED PERRY MILES KANE コラボ オープンカラーシャツ 完売品

素材···絹(シルク)

【Sale】FRAY Pin Hole Collarシャツ 白 コットン フライ

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

