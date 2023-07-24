★大人気商品★ ◎TF40 305 16×19 G2◎テクニファイバー ラケット(硬式用)

ご覧いただきありがとうございます。

ブレード98 BLADE98 Wilson 現行モデル】



EZone98L

●テクニファイバー Tecnifibre

Babolat（バボラ）ピュアドライブ 2021 G2

TF40 305 16×19(2022年版)

ヨネックステニスラケット

グリップサイズ：G2

Tecnifibre T-Fight 305 Isoflex ティーファイ305



Wilson テニスラケットCLASH 100 V2 BRITTO HEARTS

【ストリング】

Prince BEAST Max 100 はる様専用

ルキシロンのアルパワー1.15を46p/44pで張り上げています。

新品未使用 グラビティツアー G2

張り上げ日は2023年4月8日です。

テクニファイバー T-FIGHT 300 isoflex G3 美品



【 riki様専用 】HEAD Extreme Tour G3

その他詳細スペックはメーカーWEBサイト等をご確認ください。

ハイドロゲン ラケット



フォルクル ＶＥツアー９ エクステンデッド Ｇ２ ２本セット

TF40、305g、16×19ストリングパターンです。

YONEX EZONE 105 イーゾーン 105

昨年の11月より、只今同時出品しているラケットと交互に使用していた為、状態はキレイだと思いますが、細かなスレ等と写真に掲載のペイント掛けがございます。

YONEX EZONE 98L G2

写真で掲載しておりますので状態の詳細は画像をご確認ください。

国内正規品 新品同様 現行 プリンス エンブレム 120 G2 魔法のラケット



【美品】Head Prestage Tour Graphene360+

※中古品のため、神経質な方、こだわりのある方のご購入はご遠慮いただきますようお願い致します。

Wilson ULTRA TOUR 100 v4 (ウィルソン ウルトラツアー)

ご不明な点、質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

prince BEAST MAX グリップ2

どうぞよろしくお願い致します。

m585 YONEX テニスラケット EZONE 98 G3



バボラ ピュアアエロ98



RF様専用 ピュアアエロラファオリジン g2

ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···95〜99.9平方インチ

Wilson ウェルソン K Six One 95

グリップサイズ···2

テニスラケット 硬式7本 yonex ブリヂストン ミズノ プリンス ビンテージ

重量（g）···305 〜 319.9g

商品の情報 ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。●テクニファイバー TecnifibreTF40 305 16×19(2022年版)グリップサイズ：G2【ストリング】ルキシロンのアルパワー1.15を46p/44pで張り上げています。張り上げ日は2023年4月8日です。その他詳細スペックはメーカーWEBサイト等をご確認ください。TF40、305g、16×19ストリングパターンです。昨年の11月より、只今同時出品しているラケットと交互に使用していた為、状態はキレイだと思いますが、細かなスレ等と写真に掲載のペイント掛けがございます。写真で掲載しておりますので状態の詳細は画像をご確認ください。※中古品のため、神経質な方、こだわりのある方のご購入はご遠慮いただきますようお願い致します。ご不明な点、質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願い致します。ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···95〜99.9平方インチグリップサイズ···2重量（g）···305 〜 319.9g

商品の情報 ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Babolat バボラ ピュアドライブ 100インチ 16/19ピュアアエロ ラファ G2 新品未使用品【デットストック新品】フィッシャー バキュームプロ MS 1本です ラスト1本！N sixone tour 90×2本セットウィルソン プロスタッフ97RF v11 prostaff