最終値下げ VONTADE A M-65 EXCLUSIVE ARCH TROUSERS ワークパンツ/カーゴパンツ

A VONTADE M-65 TROUSERS ARCH EXCLUSIVE になります。

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状態は着用感ありますが、目立つ汚れやダメージはありません。

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発送はゆうパック着払のみの対応とさせて頂きます。即入金手、発送後5日以内に受け取り連絡が可能な方のみでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アボンタージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

A VONTADE M-65 TROUSERS ARCH EXCLUSIVE になります。状態は着用感ありますが、目立つ汚れやダメージはありません。発送はゆうパック着払のみの対応とさせて頂きます。即入金手、発送後5日以内に受け取り連絡が可能な方のみでお願いします。

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