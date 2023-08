●ご覧頂きありがとうございます

★フォロー割★

このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます

● 使用上の細かなシワがあります

メンズ・レディースを問わないユニセックス品 男女兼用

・他にも多数出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい

●brand

stussy ステューシー

● point

刺繍ロゴ ワンポイントロゴ チェック柄

stussy オールドステューシー

サイズは希少なXLサイズになっております!

ビックシルエットですので、オーバーサイズ、ゆるだぼで着用可能◎

● カラー オレンジ系

●サイズ表記 XL

詳細

着丈約84.5㎝

身幅約62㎝

肩幅約51㎝

袖丈27㎝

●USED品 古着

全体的に使用感あります

(バッグ裾に小さい汚れ数点あり)

その他特に目立つ汚れなどありません

小傷、小さい汚れ、多少の毛玉はご了承下さい!

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします

90s Tシャツ 半袖 プリントロゴ

ウクレレ ハワイ ビックロゴ デカロゴ

古着男子 古着女子 ユニセックス

90s Tシャツ 古着 ビンテージ ヴィンテージ

ウクレレ ハワイ ビックロゴ デカロゴ

古着男子 古着女子 ユニセックス

希少 入手困難 激レア

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

