【一部予約！】 セイコー SEIKO ダイバーズ ） 腕時計（動作確認済 クロノグラフ 腕時計(アナログ)

SEIKO セイコー ダイバーズ クロノグラフ 腕時計（動作確認済 ）

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SEIKO セイコー

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ダイバーズ クロノグラフ クォーツ

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型番：7T62-0CV0

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素材：SS

オメガスウォッチMISSON TO MERCURY

色：ブラック×シルバー

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サイズ：横(リュウズを含まず)：約42mm

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縦：約49mm

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厚み：約12mm

カスタム腕時計 NH35

腕まわりの長さ：約18.5cm程度（実測）

NIXON // THE 42-20 CHRONO メンズ・レディースどちらでも

ラグ幅/胴元幅：約22mm

SEIKO ファブリックストラップ(グレー

重量：134g

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状態：特に目立つ傷などはなく、稼働しています（電池残量は不明）

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写真でご判断お願いします。

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付属はなし 写真ににあるもののみです

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SEIKO セイコー ダイバーズ クロノグラフ 腕時計（動作確認済 ）*******SEIKO セイコーダイバーズ クロノグラフ クォーツ型番：7T62-0CV0素材：SS色：ブラック×シルバーサイズ：横(リュウズを含まず)：約42mm縦：約49mm厚み：約12mm腕まわりの長さ：約18.5cm程度（実測）ラグ幅/胴元幅：約22mm重量：134g*******状態：特に目立つ傷などはなく、稼働しています（電池残量は不明） 写真でご判断お願いします。*******付属はなし 写真ににあるもののみです

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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