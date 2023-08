⭐︎ご覧いただき有難うございます。

サーフボード サイモンアンダーソン



ウェットスーツ セミドライ

【ボディボード&ボディボードケースセット】

ブレーカーアウト セミドライ



fアンパンマン様専用uturesフューチャーフィンJJFジョンジョンフローレンス

20年以上前の年代ものです。

サーフィン ショートボード サーフボードのみ 5"11

数える程度の使用、クローゼットにて暗所保管していたので、年代ものの割には擦れ傷程度で状態は良い方だと思います。

サイモンアンダーソンサーフボード6.1"

ケースは、しっかり生地です。

ミックファニング ソフトボード MF DHD TWIN ツイン 5’8 フィン付

背負、手持ちと2wayでの持ち運びが可能。

期間限定価格/新品未使用/ALL2mmロングタッパー/メンズMサイズ



ジョイスティックjoistik/TacoSenbay(タコセンベイ)

画像ご覧のうえ、ご活用いただける方へ。

ようさん様専用 ODYSEA 6 ソフトボード サーフボード

上記、自宅保管品にご理解ある方のみご購入をお願いいたします。

サップ SUP サーフィン ウェットスーツ ロングジョン Mサイズ

セットでのお譲りです。あらかじめご了承ください。

ロケットワイド 5'6EPSスパインテック



ジョエルチューダー額

◎ボディボード

Serendipityサーフボード

X-PRESS BODYBOARD

セミドライ ウェットスーツ Sサイズ

Stephanie pettersenモデル

dhd サーフィン サーフボード ショート DNA fcs2

made in Brazil

beach access surf ソフトボード

サイズ 縦約 100㎝x 横約 55㎝x 厚さ約 5-6㎝

RINCONタッパー ロングジョン ML 3mm 2mm



タイラー ウォーレン フィン 9.75

Hawaiiサーフブランド

【o’neill】レディースサーフィンウェットスーツ

ローカルモーション リーシュコード付

サーフボード コストコ ロング セミロング ファン



AIDENTIFY 3×2mm シーガル

◎ボディボードケース

ファイヤーワイヤーサーフボードノープロブレム5'9 FWフィンMsize付き

オーストラリアブランド

【未使用】キャッチサーフ LOG 8ft

Ocean&Earth ボディボードケース

ガトへロイ スリーストリンガー ザーベル10.3

フィンポケットあり

REVO 3mm2mm ジャーフル

サイズ 縦約110㎝×幅約60㎝

ボディボード&ケースセット

マチ8㎝(フィンポケットも同じ)

SUPER BRAND(スーパーブランド) BURN SIDE

フィンポケット縦約45㎝×横約53㎝

インフレータブル supボード



激安XCELウエットスーツ



SOUYU STICK SHIRAKABA FUN 10'6" sup サップ

※サイズは、ボード&ケース共

値下げ!新色!開閉式!木製サーフボード用メンテナンススタンド ボードスタンド

素人採寸につき計測誤差はご容赦ください。

DRUG ソフトボード ベイスターズ



ウェイクサーフィン用ボード

【配送について】

格安!!モビーズウエットスーツ 上

メルカリ便での発送は上限が160㎝で、こちらはサイズオーバーにつき、たのメル便の利用となります。

最終値下げ【手渡し】シングルフィンショートボード(スティンガー)

たのめる便をこれまで使ったことがなく初めての利用となりますが、梱包などは全て業者の方へお任せとなり、その分価格が高くなるようです。また、離島など一部ご購入いただけないエリアがあるようですので、ガイド参照のうえ、ご了承いただける方のご購入をお願い致します<(_ _)>

商品の情報 ブランド オーシャンアンドアース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐︎ご覧いただき有難うございます。【ボディボード&ボディボードケースセット】20年以上前の年代ものです。数える程度の使用、クローゼットにて暗所保管していたので、年代ものの割には擦れ傷程度で状態は良い方だと思います。ケースは、しっかり生地です。背負、手持ちと2wayでの持ち運びが可能。画像ご覧のうえ、ご活用いただける方へ。上記、自宅保管品にご理解ある方のみご購入をお願いいたします。セットでのお譲りです。あらかじめご了承ください。◎ボディボードX-PRESS BODYBOARDStephanie pettersenモデルmade in Brazilサイズ 縦約 100㎝x 横約 55㎝x 厚さ約 5-6㎝Hawaiiサーフブランドローカルモーション リーシュコード付◎ボディボードケースオーストラリアブランドOcean&Earth ボディボードケースフィンポケットありサイズ 縦約110㎝×幅約60㎝マチ8㎝(フィンポケットも同じ)フィンポケット縦約45㎝×横約53㎝※サイズは、ボード&ケース共素人採寸につき計測誤差はご容赦ください。【配送について】メルカリ便での発送は上限が160㎝で、こちらはサイズオーバーにつき、たのメル便の利用となります。たのめる便をこれまで使ったことがなく初めての利用となりますが、梱包などは全て業者の方へお任せとなり、その分価格が高くなるようです。また、離島など一部ご購入いただけないエリアがあるようですので、ガイド参照のうえ、ご了承いただける方のご購入をお願い致します<(_ _)>

商品の情報 ブランド オーシャンアンドアース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ウインドサーフィン RRD:GAMMA:4.7m2naish フォイルマスト 85cmThomas トーマスベクソン シングルフィン ロングボード サーフボードFCS美品‼️格安‼️リンコン スプリング M~LLOOSE メンズタッパー MサイズアロハロングボードFCS2 FCS 2 フィリペ トレド トライ 3フィン Mサーフボード ファーンボード6'8CI MID 6’8” Channel islands【美品】シャープアイ サーフボード HT2 sharp eye フィンも付けます