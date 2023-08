アメリカ製 80’s FRUIT OF THE LOOM

Tシャツ Lサイズ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

made in USA

cotton / polyester 50%

着丈68.5cm

肩幅51cm

身幅52cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フルーツオブザルーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

