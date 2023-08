〜THOM BROWNE. 〜

[TB-011-A 49size BLACK/SHINY 12K GOLD BRIDGE&TEMPLES]

フロントカラー:BLACK

メタルカラー:SHINY 12K GOLD(12金色のメッキ仕上げ)

サイズ

フロントの横幅:143mm

フロントの高さ:47mm

●レンズの幅:49mm

●レンズ縦幅:42mm

●ブリッジ幅:21mm

●テンプルの長さ:150mm

定価: 70,200円

状態: 10中8.5程度

付属品:純正箱、ケース及びクロス、保証書

↪︎度無しクリアレンズ

↪︎水色レンズ

↪︎ブラウンレンズ

■保証書・正規店でのレシート全てあり

数あるサングラスコレクションの中で王道の一つとして持っていましたが、購入してからほとんど使用していないので出品しようと思います。

Condition: 8.5/10

商品の情報 ブランド トムブラウン 商品の状態 未使用に近い

