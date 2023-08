➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ご覧頂きありがとうございます。

当方建築・大工業を営んでおり、現場で出た端材を活用して、格安でオリジナルハンドメイド作品を出品しております。

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

本商品は鉄脚(保護キャップ付き)、アイアンフレーム、天板のセット販売になります。

(フラットバーナー等は付属しておりません)

本商品はスノーピークIGT対応になります。

IGTユニットが3つ入る仕様になっておりますので、付属の木製天板と組み合わせてご使用ください。

13mm異形筋仕様のため、耐久性・存在感ともにバッチリです。

シェラカップ等を吊り下げれるバーもついておりますので、機能性も抜群です。

+4000円でオリジナル帆布バッグをオプション追加できますので、ご購入前にコメントください。

【商品サイズ(mm)】

鉄脚

縦480×幅400(内寸370)

※使用高さ約430

フレーム

長辺875 短辺360

天板

長辺360 短辺250×3セット

【材質】

鉄脚

13mm異形鉄筋 艶消しブラック ラッカー塗装

天板

集成材

ワトコオイル ダークウォルナット塗装

【付属品】

鉄脚用保護キャップ

【注意点】

ハンドメイドの為、溶接跡や塗装ムラ、剥がれ、サイズの誤差、傷、歪みに関してははご了承ください。また、錆が発生する場合があります。

#キャンプ #アウトドア #アイアンレッグ #アイアンラック #アイアンシェルフ #鉄脚 #テーブル #キャンプテーブル #アウトドアギア #焚き火 #観葉植物 #多肉植物 #サボテン#店舗 #インテリア #本棚 #飾り棚 #棚 #収納 #BBQ #ベランダ #庭 #sugita_factory #スノーピーク #snowpeak #ロゴス #logos #フラットバーナー #アイアン工房

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

