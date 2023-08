リモワ パイロット 37L

RIMOWA リモワ 923.51.00.4 PILOT トロリー

Pilot

約幅53cm高約44cm奥行き約27cm

現在生産されていない貴重な37Lの4輪タイプです。

数年前に購入し数回使用。国内線と車での移動時のみなので状態は良いと思います。

リモワ パイロット 37L 4輪タイプ rimowa

特に問題なく使用しておりましたが、中古品である為写真では見えにくい使用に伴うキズや汚れホコリ等や多少の凹みキズ等があるかと思います。

写真以外の付属品等はございません。

ご了承の上ご購入いただきますようお願いいたします。

価格交渉はご遠慮下さい。プロフィール欄をご覧ください。見ていただけたら分かりますが環境上質問に関してお答え出来ない状況です。ご理解の程よろしくお願いします。

リモワ トパーズ クラシック フライト ピッコロ チタニウム トローリー サルサ リンボ エッセンシャンキャビン トロピカーナ ルフトハンザ アルミケース 機内 ジュラルミン

カラー···シルバー

柄・デザイン···無地

スーツケース容量···0〜40L

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

